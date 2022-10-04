«Мой Бизнес» предлагает удвоить рекламный бюджет в соцсети

Участники могут получить специальный акционный купон



В центре «Мой Бизнес» можно получить специальный акционный купон, позволяющий увеличить рекламный бюджет на продвижение в социальной сети в два раза. Совместная акция реализуется Минэкономразвития России и социальной сетью «ВКонтакте».



Для участия нужно иметь аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Также обязательным условием является, что участник ранее не пользовался рекламой во «ВКонтакте» или делал это более 6 месяцев назад.



- Акционный купон можно получить до 31 декабря 2022 года. Желающие должны обратиться в центр «Мой Бизнес» и внести на свой счёт в рекламном кабинете 3001 или 5001 рубль. После активации специального купона сумма удвоится до 6000 или 10000 рублей соответственно, - пояснили в пресс-службе центра «Мой бизнес».



Дополнительно центр «Мой бизнес» поощрит участников программы розыгрышем призов. Среди них полезная брендированная продукция: пледы-подушки, кружки, блокноты.

