04 октября

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«Мой Бизнес» предлагает удвоить рекламный бюджет в соцсети

«Мой Бизнес» предлагает удвоить рекламный бюджет в соцсети
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Участники могут получить специальный акционный купон

В центре «Мой Бизнес» можно получить специальный акционный купон, позволяющий увеличить рекламный бюджет на продвижение в социальной сети в два раза. Совместная акция реализуется Минэкономразвития России и социальной сетью «ВКонтакте».

Для участия нужно иметь аккаунт в соцсети «ВКонтакте». Также обязательным условием является, что участник ранее не пользовался рекламой во «ВКонтакте» или делал это более 6 месяцев назад.

- Акционный купон можно получить до 31 декабря 2022 года. Желающие должны обратиться в центр «Мой Бизнес» и внести на свой счёт в рекламном кабинете 3001 или 5001 рубль. После активации специального купона сумма удвоится до 6000 или 10000 рублей соответственно, - пояснили в пресс-службе центра «Мой бизнес».

Дополнительно центр «Мой бизнес» поощрит участников программы розыгрышем призов. Среди них полезная брендированная продукция: пледы-подушки, кружки, блокноты.
Бурятия Мой бизнес министерство промышленности бизнес

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