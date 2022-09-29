В Иркутской области бизнесмена будут судить за хищение средств при ремонте школы

Подрядчик подозревается в мошенничестве



В Братском районе Иркутской области директора строительной компании будут судить за хищение бюджетных средств при ремонте школы. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.



По версии следствия, в 2020 году между директором школы в городе Вихоревка и строительной компанией был заключен контракт на капитальный ремонт входной группы, переустройство в школе тамбура для доступа маломобильных граждан.



Подрядчик капитальный ремонт не выполнил в полном объёме. Кроме того, установлено, что выполненные работы не соответствует технической документации. Директор школы, зная это, подписала акт приёмки и выполненных работ.



- В результате директор коммерческого предприятия, действуя путём обмана, совершил хищение бюджетных денежных средств. Ему незаконно были выплачены более 250 тысяч рублей, что привело к необоснованному расходованию средств регионального бюджета, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Ранее в отношении директора школы был оглашён приговор, суд признал её виновной в служебном подлоге.

