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В Иркутской области бизнесмена будут судить за хищение средств при ремонте школы

В Иркутской области бизнесмена будут судить за хищение средств при ремонте школы
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Подрядчик подозревается в мошенничестве

В Братском районе Иркутской области директора строительной компании будут судить за хищение бюджетных средств при ремонте школы. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2020 году между директором школы в городе Вихоревка и строительной компанией был заключен контракт на капитальный ремонт входной группы, переустройство в школе тамбура для доступа маломобильных граждан.

Подрядчик капитальный ремонт не выполнил в полном объёме. Кроме того, установлено, что выполненные работы не соответствует технической документации. Директор школы, зная это, подписала акт приёмки и выполненных работ.

- В результате директор коммерческого предприятия, действуя путём обмана, совершил хищение бюджетных денежных средств. Ему незаконно были выплачены более 250 тысяч рублей, что привело к необоснованному расходованию средств регионального бюджета, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в отношении директора школы был оглашён приговор, суд признал её виновной в служебном подлоге.
мошенничество

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