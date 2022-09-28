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В Бурятии «Титан» помогает участникам спецоперации

В Бурятии «Титан» помогает участникам спецоперации
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Руководство «Титана» подало личный пример

Всё больше предприятий Бурятии присоединяются к оказанию помощи участникам спецоперации. Активную поддержку оказывает ГК «Титан».

Так, управляющий директор ГК «Титан» Раиса Бредний откликнулась на призыв о сборе средств для поддержки военных Бурятии, участвующих в специальной военной операции. Она перечислила 200 тысяч рублей на расчётный счёт автономной некоммерческой организации «Содействие».

Ранее руководитель ГК «Титан» Вадим Бредний также перечислил 200 тысяч рублей для закупки обмундирования и техники для военных. Финансовую помощь он перевёл в региональную общественную организацию «Женщины Бурятии», а также на счёта волонтёров телеграм-канала «V помощь Zемлякам 03».

Примеру руководства последовал трудовой коллектив «Титана». Работники также перечисляют деньги в АНО «Содействие». Кроме прочего, «титановцы» поддержали своих мобилизованных коллег, провели для них сбор необходимых товаров и лекарств.

Оказать помощь может любой желающий. Для перевода средств необходимо лишь отсканировать QR-код. Сумма перевода может быть любой.


Как сообщал «Байкал-Daily», помимо финансовой помощи, жители Бурятии могут поддержать мобилизованных земляков нужными вещами. В ресурсном центре добровольчества «ДоброДом» проводится сбор гуманитарной помощи. Сюда можно принести продукты длительного хранения – консервы, чай, кофе, лапшу быстрого приготовления. А также тёплые вещи – куртки, штаны, шапки, перчатки и прочее, и медикаменты – жаропонижающее, таблетки от кашля, перевязочные материалы и т.д.

Ресурсный центр добровольчества «ДоброДом» работает с 8:30 до 17:30 и расположен по ул. Бабушкина 14а, телефон 37-95-29.

Сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан проводится во всех районах Бурятии, в центрах добровольчеств.
Титан частичная мобилизация

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