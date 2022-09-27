В Забайкалье директор компании по обработке чермета присвоил миллион рублей

Возбуждено уголовное дело о растрате



В городе Борзя Забайкальского края полицейские задержали бывшего директора общества с ограниченной ответственностью, оказывающего услуги по обработке чёрных металлов. 37-летнего мужчину подозревают в присвоении денег. Сумма ущерба превышает 1 млн рублей.



Установлено, что обладая полномочиями по распоряжению денежных поступлений на счёт ООО от клиентов, директор похищал деньги. В течение трёх лет он похитил 1 015 837 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.



- Подозреваемый допрошен, от него получены признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Сейчас полицейские выясняют обстоятельства совершённого преступления.

