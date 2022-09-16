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Бурятский деловой центр вновь выставили на продажу

Бурятский деловой центр вновь выставили на продажу
Бизнес,  Фото:avito.ru
За год здание подорожало на 200 млн

На популярной торговой площадке «Авито» снова выставили на продажу многофункциональный административно-гостиничный «Бурятский деловой центр», который располагается на улице Борсоева в Улан-Удэ. Объявление появилось в конце лета. 

Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году это здание уже пытались продать за 700 млн рублей. Несмотря на то, что деловой центр до сих пор так никто и не купил, объект заметно поднабрал в цене. Нынче его оценили в 900 млн рублей.

В описании здания, по сравнению с прошлогодним объявлением, ничего не изменилось. Также подробно расписали характеристику, включая площадь, этажность, количество машиномест на парковке, количестве залов для проведения конференций, их оснащение и прочее. О наградах тоже не забыли.

«Награды: победитель Luxury Lifestyle Awards 2012 как «Лучший бизнес-проект» класса «А», лауреат European Property Awards 2012 в категории «Многофункциональная коммерческая недвижимость». Девелопер проекта: УК «Метрополь Девелопмент», - говорится в объявлении.

Продавцом, как и год назад, остался ПАО «МТС-Банк».

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