Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём предпринимателей

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мобильная приёмная состоится в Баргузинском районе



Первый заместитель прокурора Бурятия Алексей Шевченко в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики проведёт приём граждан и субъектов предпринимательской деятельности Баргузинского района.



Приём состоится 21 сентября в прокуратуре Баргузинского района с 11:00 до 13:00 по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского, 40.



Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефонам 8 (301-31) 41-5-43 либо по телефону прокуратуры республики: (301-2) 21-11-33.

