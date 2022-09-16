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Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём предпринимателей

Первый зампрокурора Бурятии проведёт приём предпринимателей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мобильная приёмная состоится в Баргузинском районе

Первый заместитель прокурора Бурятия Алексей Шевченко в рамках работы мобильной приёмной прокуратуры республики проведёт приём граждан и субъектов предпринимательской деятельности Баргузинского района.

Приём состоится 21 сентября в прокуратуре Баргузинского района с 11:00 до 13:00 по адресу: с. Баргузин, ул. Дзержинского, 40.

Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру района по телефонам 8 (301-31) 41-5-43 либо по телефону прокуратуры республики: (301-2) 21-11-33.
прокуратура приём граждан

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