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В шести торговых центрах Улан-Удэ нарушали масочный режим

В шести торговых центрах Улан-Удэ нарушали масочный режим
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Протоколы составили на работников и арендаторов

Накануне, 14 сентября, в ходе рейдов по профилактике коронавируса административные протоколы составили в отношении работников и арендаторов шести торговых центров Улан-Удэ. Мобильные группы проводят рейды ежедневно.

За минувшие сутки проверено 289 объектов, на 54 выявлены нарушения. В отношении 15 нарушителей контролёры составили протоколы об административном правонарушении.

- За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены арендаторы и посетители торговых центров ТЦ «Сагаан Морин», ТРЦ Capital Mall, ТГ «Абсолют» на ул. Пестеля, ТЦ «Пиплс Парк», торгового рынка «Народный», бутика одежды на рынке «Центральный». Также нарушения выявлены в магазине «Свежий розлив» на ул. Гагарина, «Овощи-фрукты» на ул. Ключевская, 54В, кафе «Чебурекми» на ул. Ключевская, кафе «ВилБи» на ул. Жердева, в офисе ООО «Микрокредитная организация» на ул. Калинина, - сообщили в правительстве Бурятии.

Мобильные группы сформированы в каждом районе республики и Улан-Удэ. Всего за сутки мобильные группы составили 45 протоколов о нарушении антиковидных мер.

Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии вернули масочный режим в общественных местах 17 августа. Маски следует носить: в медицинских учреждениях и аптеках; в кинотеатрах и театрах; в социальных учреждениях; торговых центрах и торговых комплексах; в общественном транспорте (автобусах, электричках и такси); зрителям при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Чиновники также обязаны предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, используя маски. По сути, масочный режим вводится во всех закрытых помещениях. На улицах маски всё же не требуются.


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