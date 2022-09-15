Протоколы составили на работников и арендаторов
Накануне, 14 сентября, в ходе рейдов по профилактике коронавируса административные протоколы составили в отношении работников и арендаторов шести торговых центров Улан-Удэ. Мобильные группы проводят рейды ежедневно.
За минувшие сутки проверено 289 объектов, на 54 выявлены нарушения. В отношении 15 нарушителей контролёры составили протоколы об административном правонарушении.
- За нарушение масочного режима к административной ответственности привлечены арендаторы и посетители торговых центров ТЦ «Сагаан Морин», ТРЦ Capital Mall, ТГ «Абсолют» на ул. Пестеля, ТЦ «Пиплс Парк», торгового рынка «Народный», бутика одежды на рынке «Центральный». Также нарушения выявлены в магазине «Свежий розлив» на ул. Гагарина, «Овощи-фрукты» на ул. Ключевская, 54В, кафе «Чебурекми» на ул. Ключевская, кафе «ВилБи» на ул. Жердева, в офисе ООО «Микрокредитная организация» на ул. Калинина, - сообщили в правительстве Бурятии.
Мобильные группы сформированы в каждом районе республики и Улан-Удэ. Всего за сутки мобильные группы составили 45 протоколов о нарушении антиковидных мер.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии вернули масочный режим в общественных местах 17 августа. Маски следует носить: в медицинских учреждениях и аптеках; в кинотеатрах и театрах; в социальных учреждениях; торговых центрах и торговых комплексах; в общественном транспорте (автобусах, электричках и такси); зрителям при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.
Чиновники также обязаны предоставлять государственные и муниципальные услуги гражданам, используя маски. По сути, масочный режим вводится во всех закрытых помещениях. На улицах маски всё же не требуются.
В шести торговых центрах Улан-Удэ нарушали масочный режим
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 15.09.2022
Протоколы составили на работников и арендаторов
Бизнес, 14.09.2022
Модульные гостиницы будут иметь спальню, санузел, кондиционер и отопление
Бизнес, 14.09.2022
На сельхозучастках обнаружили незаконные карьеры
Бизнес, 12.09.2022
Как минимум семь предпринимателей безответственно отнеслись к требованию
Бизнес, 12.09.2022
Всего было составлено 10 протоколов
Бизнес, 08.09.2022
Успешная предпринимательница Ирина Митанова рассказала о своих главных секретах успеха
Бизнес, 08.09.2022
Конкурс проводится ежегодно
Бизнес, 07.09.2022
Бывший руководитель компании ЖКХ предстанет перед судом
Бизнес, 06.09.2022
В ближайшем будущем эксперты видят распространение цифровых финансовых активов в разных сферах
Бизнес, 06.09.2022
Руководителю организации выдано предписание
Бизнес, 02.09.2022
Белых занимал этот пост 13 лет
Бизнес, 01.09.2022
За сутки мобильные группы проверили почти 300 объектов
От профилактических бесед перешли к штрафам
Звонки будут приниматься 15 сентября
Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке