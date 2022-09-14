В Бурятии построят 18 модульных гостиниц

Модульные гостиницы будут иметь спальню, санузел, кондиционер и отопление
В Бурятии к концу года построят 18 модульных гостиниц.
- Министерство туризма завершает отбор проектов, претендующих на государственную субсидию для возведения модульных гостиниц. 18 предпринимателей в рамках двух этапов отбора уже получили от 15 до 30 миллионов рублей на свои проекты. 14 сентября завершится приём заявок на заключительный этап, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Весной правительство России определило регионы, которые получат средства на строительство быстровозводимых модульных гостиниц. На 19 регионов планировалось выделить 4 млрд рублей, бурятская часть «пирога» составила 300 миллионов рублей.
Современные модульные некапитальные строения последние годы набирают в России популярность. Их преимущество в том, что, обладая сходными техническими характеристиками с капитальными, они требуют гораздо меньше разнообразных согласований, и возводятся за считанные недели. Для Бурятии, в которой из-за экологических ограничений строительство капитальных сооружений во многих местах (например, на берегах Байкала) попросту запрещено, модульные решения весьма актуальны.
- Строительство быстровозводимых модулей – это мировой тренд последних лет. Сегодня сеть модульных некапитальных мест размещения — это не только возможность быстро нарастить номерной фонд в соответствии с климатическими особенностями республики, но и новая возможность поддержать предпринимателей, — ранее отмечал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Летом министерство провело два этапа отбора заявок, выделение субсидии было одобрено 18 предпринимателям, они получили от 15 до 30 миллионов рублей.
Всего участвующие в проекте предприниматели должны построить 213 номеров, то есть одна такая гостиница в среднем располагает десятью двух-трехместными номерами. Для сравнения самый большой отель Улан-Удэ – гостиница «Бурятия» – располагает 240 номерами.
Модульные гостиницы будут построены не только на Байкале, но и в Иволгинском, Тункинском, Закаменском, Заиграевском, Селенгинском районах. В том числе получил поддержку туристический комплекс в Ацагатской долине, где проходит знаменитый фестиваль «Голос кочевников».
Создаваемые модули по условиям конкурса должны быть круглогодичными, соответствовать климатическим условиям, иметь спальню, санузел, водоснабжение, электроснабжение, естественную вентиляцию, кондиционер и отопление. При этом предприниматели должны завершить строительство своих объектов к 31 декабря. От того справятся ли они, зависит очень многое, поскольку правительство России при успехе этой новой программы, готово продолжать вложение средств в развитие модульных гостиниц. Об этом, например, заявил в интервью ТАСС заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
- Мы сейчас провели первый этап программы поддержки модульных гостиниц на 4 млрд рублей. провели конкурс, и отобрали в субъектах те проекты, которые до конца года будут введены в эксплуатацию. Там не менее 2,5 тысячи номеров. Очень важно, что, по сути дела, это грантовая поддержка субъекту, который компенсирует половину стоимости объекта инвестора. При этом субъект предоставляет землю, подключение к коммуникациям, и до конца года уже эти объекты будут введены в эксплуатацию. Мы подведём итоги в конце года. И скорее всего в эту норму проинвестируем в два раза больше средств, если убедимся, что она доказала свою эффективность, – сказал Чернышенко.
В Бурятии построят 18 модульных гостиниц
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 14.09.2022
На сельхозучастках обнаружили незаконные карьеры
Бизнес, 12.09.2022
Как минимум семь предпринимателей безответственно отнеслись к требованию
Бизнес, 12.09.2022
Всего было составлено 10 протоколов
Бизнес, 08.09.2022
Успешная предпринимательница Ирина Митанова рассказала о своих главных секретах успеха
Бизнес, 08.09.2022
Конкурс проводится ежегодно
Бизнес, 07.09.2022
Бывший руководитель компании ЖКХ предстанет перед судом
Бизнес, 06.09.2022
В ближайшем будущем эксперты видят распространение цифровых финансовых активов в разных сферах
Бизнес, 06.09.2022
Руководителю организации выдано предписание
Бизнес, 02.09.2022
Белых занимал этот пост 13 лет
Бизнес, 01.09.2022
За сутки мобильные группы проверили почти 300 объектов
От профилактических бесед перешли к штрафам
Звонки будут приниматься 15 сентября
Более того, стюардессам теперь не обязательно носить обувь на каблуке
Бизнес, 30.08.2022
Результатом слива жидких отходов становятся засоры
Бизнес, 30.08.2022
Работают промышленные альпинисты