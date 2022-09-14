В Бурятии фирму заставляют выплатить 257 млн за испорченную землю





В Кабанском районе Бурятии с фирмы требуют выплатить более 257 миллионов рублей за испорченную сельхозземлю.Нарушение обнаружил госинспектор Россельхознадзора во время выездного обследования земель сельскохозяйственного назначения в сельском поселении Шергинское.- В ходе надзорного мероприятия установлено нарушение земельного законодательства: на участках обнаружены карьеры для добычи песчано-гравийной смеси. Общая площадь снятия и перекрытия плодородного слоя составила 28 168 кв. метров, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Предприятию-нарушителю направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Общая сумма ущерба, причинённого почвам, составила 257 256 699 рублей. Направлена претензия с требованием добровольного возмещения в доход бюджета района вреда.В случае, если юридическое лицо добровольно не исполнит эти обязательства, управление Россельхознадзора будет взыскивать деньги через суд.