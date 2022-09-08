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Уроженка Бурятии создала в Москве завод по производству мороженого

Уроженка Бурятии создала в Москве завод по производству мороженого
Бизнес,  Фото:проект "Я бизнесвумен"
Успешная предпринимательница Ирина Митанова рассказала о своих главных секретах успеха

Бурятская журналистка Юлия Малышевская взяла интервью у успешной предпринимательницы Ирины Митановой, уроженки Бурятии. Она вместе с компаньоншей основала цех по производству вегетарианского и протеинового мороженого в Москве. Уставной капитал компании составляет почти 40 млн рублей. Со временем маленький цех превратился в большое предприятие площадью около 2000 кв.м.

Ирине Митановой 36 лет, родом она из Улан-Удэ. Окончила ВСГУТУ по специальности «Инженер-технолог» и уехала работать в Москву. Сначала девушка трудилась маркетологом в различных предприятиях, но после увольнения решила открыть бизнес со своей подругой, ставшей её партнёром по бизнесу. По словам Ирины, идея производить мороженое пришла во время отдыха за границей.

- Мы отдыхали с мужем в Дубае и увидели, как там необычно подают мороженое. Они прямо жонглировали, между собой перебрасывали, замешивая ингредиенты. Нам так очень это понравилось, так что возникла идея прямо там, - рассказывает Ирина.

Стоит отметить, что Ирина не создавала бизнес с нуля. Сперва партнёры выкупили готовый бизнес в 2015 году. Однако по словам руководительниц, эта модель бизнеса оказалась не рабочей и убыточной, так что пришлось проводить ребрендинг.

История началась с маленького цеха площадью 40 кв.м. На сегодняшний день цех превратился в большое предприятие в 2000 кв.м.

- Мы развивались, набирали новых клиентов и не помещались в одно здание. Мы три раза переезжали с арендованное на арендованное. В какой-то момент мы поняли, что очень большие суммы платим за аренду и решили уже рассмотреть своё. Нашли бывший молочный завод, он был меньше раза в два. Мы его достраивали, и уже наш завод собственный, - поделилась Ирина.

Предприятие начало приносить устойчивый доход спустя три года после открытия. Ирина Митанова подчёркивает, что любой бизнес требует больших инвестиций.

- Тут всегда производство. Это такой бизнес, в который всегда нужно инвестировать. Доход был и спустя 1,5 года, но деньги, которые мы получали, опять инвестировали, - рассказала Ирина.

Сумму оборота компании она не стала раскрывать, отметив лишь, что он «хороший». «Мы растём», - добавила предпринимательница.

Во время интервью Ирина поделались полезным лайфхаком для бизнесменов.

- Всегда пользуйтесь своей целевой аудиторией. Кроме них, никто не скажет, какой продукт у вас должен быть. Часто предприниматель может делать ошибку, что якобы это всем надо. Даже крупные корпорации делают такую ошибку. Делают в больших масштабах, и всё мимо целевой аудитории. Надо прямо звать и спрашивать: «Тебя устраивает это?», он тебе ответит, - поделилась Ирина.

Сама руководительница редко дегустирует свой продукт. По её словам, это происходит примерно раз в неделю.

- Я, кстати, редко дегустирую мороженое, где-то раз в неделю. Просто слишком много вкусов. Но каждый раз, когда я приезжаю, один вкус, я как минимум пробую, - сказала Ирина.

Параллельно с бизнесом уроженка Улан-Удэ является наставником для молодых бизнесменов, оказывает платные бизнес-консультации и даёт комментарии известным СМИ.

- РБК иногда просят дать комментарий. История с наставничеством интересная. Меня изначально пригласило правительство Московской области бесплатно проводить консультации для ребят, кто хочет заняться бизнесом. Занималась этим два года, некоторые уже успешно развиваются. В этом году я решила создать платное наставничество. Взяла пять-шесть человек, ко мне пришли очень хорошие девочки. Для них это безумно круто. Я им дала все знания, которые знаю, чтобы они не наступили на те же грабли, - рассказала Ирина Митанова.

Главные секреты успеха для Ирины – это целевая аудитория, желание работать, развиваться, а также получать удовольствие от работы.

- Главное, чтобы ваш «моторчик» работал. Ваше дело должно удовлетворять ваши внутренние потребности. Потому что не только за деньгами люди гонятся, но ещё они хотят дать какую-нибудь пользу дать людям. Эти два якоря очень важны. Если в целевую аудиторию не попадёте, то сразу без денег останетесь. Если вы пойдёте туда, где нет энергии вашей, то ваши силы быстро закончатся, - поделилась Митанова.

Мороженое остаётся основным продуктом компании, но также здесь производят другие кисломолочные продукты - йогурты, сметаны, кефир и прочее.

Компания уже вышла на международный рынок, а будущем планируется усилить экспорт. По словам Ирины, они уже заключили предварительный договор на поставку своей продукции в Китай.

- Мы уже поставляем в Дубай, Азербайджан, Казахстан и в Белоруссию. Хотим отгружаться во Вьетнам, Китай и в арабские страны, - поделилась планами Ирина.

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