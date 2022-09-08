Конкурс проводится ежегодно
Комитет городского хозяйства Улан-Удэ выберет лучшую управляющую компанию по итогам результатов за весь год.
- При выборе победителя будут учитываться сведения Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора, структурных подразделений администрации года, а также сведения, размещённые управляющими организациями в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), - сообщает администрация Улан-Удэ.
Конкурс направлен на «информирование населения о деятельности управляющих компаний и качестве выполняемых ими работ, а также для стимулирования управляющих организаций к повышению качества работы».
В Улан-Удэ выберут лучшую «управляшку»
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