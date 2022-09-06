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В Бурятии росгвардейцы выявили нарушения в охране горнорудного предприятия

В Бурятии росгвардейцы выявили нарушения в охране горнорудного предприятия
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Руководителю организации выдано предписание

Сотрудники отделения государственного контроля управления Росгвардии по Бурятии во время плановой проверки выявили нарушения в деятельности охранной организации горнорудного предприятия.

- В Баунтовском эвенкийском районе был выявлен ряд нарушений по требованиям обеспечения безопасности объекта ведомственной охраны горнорудного предприятия. Сотрудниками Росгвардии составлен акт проверки, руководителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники государственного контроля Росгвардии ведут планомерную работу по созданию необходимых условий, способствующих приведению охранной деятельности в соответствие с установленными нормами. Только с начала года по результатам шесть проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны республики было выявлено 14 нарушений установленных требований.

Росгвардия

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