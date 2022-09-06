В Бурятии росгвардейцы выявили нарушения в охране горнорудного предприятия

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Руководителю организации выдано предписание



Сотрудники отделения государственного контроля управления Росгвардии по Бурятии во время плановой проверки выявили нарушения в деятельности охранной организации горнорудного предприятия.



- В Баунтовском эвенкийском районе был выявлен ряд нарушений по требованиям обеспечения безопасности объекта ведомственной охраны горнорудного предприятия. Сотрудниками Росгвардии составлен акт проверки, руководителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - сообщили в пресс-службе ведомства.



Сотрудники государственного контроля Росгвардии ведут планомерную работу по созданию необходимых условий, способствующих приведению охранной деятельности в соответствие с установленными нормами. Только с начала года по результатам шесть проверок подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны республики было выявлено 14 нарушений установленных требований.



