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Леонид Белых больше не лидер БРО «Союза машиностроителей»

Леонид Белых больше не лидер БРО «Союза машиностроителей»
Бизнес,  Фото:Союз машиностроителей Бурятии
Белых занимал этот пост 13 лет

В Бурятском региональном отделении Союза машиностроителей России состоялась внеочередная конференция, на которой был избран новый председатель.

Возглавлявшего 13 лет отделение советника генерального директора холдинга «Вертолёты России» Леонида Белых в регионе сменил генеральный директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов.

Обновлён состав членов регионального совета БРО «Союза машиностроителей». В него вошли генеральный директор АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Алексей Козлов; советник генерального директора АО «Вертолеты России», Герой труда РФ Леонид Белых; первый заместитель председателя Бурятского РО Сергей Соляник; генеральный директор АО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» Владимир Лучников; врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников; генеральный директор ООО «Предприятие «Аэротех» Андрей Жарков; руководитель аппарата Бурятского РО, директор по персоналу и социальной политике АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Ирина Захарова.

Региональный совет в новом составе наметил основные направления своей деятельности. Прежде всего это «консолидация усилий промышленных предприятий по привлечению и удержанию персонала, повышению престижа рабочих профессий, эффективности системы профориентационной работы в целях снижения оттока из региона как высококвалифицированных специалистов, так и молодёжи».

Согласно общему реестру физических лиц Бурятского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России», членами являются 369 человек, создано и работает три местных отделения. Организация занимается решением вопросов развития машиностроительной отрасли, содействием в выработке и утверждении органами государственной власти общероссийских, а на их основе и республиканской стратегии и программ.

Как сообщал «Байкал-Dailу», больше года назад на Улан-Удэнском авиационном заводе произошла смена руководства. Прежний бессменный руководитель Леонид Белых, занимавший этот пост с 1998 года, получил новую должность. Он стал заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России». Новым руководителем авиазавода был назначен Алексей Козлов. До этого он занимал пост первого заместителя управляющего директора по экономике и финансам.
союз машиностроителей Улан-Удэнский авиазавод

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