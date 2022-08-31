Звонки будут приниматься 15 сентября
15 сентября бизнесмены смогут обратиться напрямую к прокурору Советского района Улан-Удэ Андрею Багаеву. Для предпринимателей будет запущена специальная «горячая линия».
- Торгово-промышленная палата Бурятии является членом межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей, созданной при прокуратуре республики. Предлагаем вам воспользоваться возможностью «горячей линии» 15 сентября с 14 часов обратиться с вопросами, предложениями к прокурору Советского района Улан-Удэ. Ждём ваших вопросов и предложений! – говорится в обращении к бизнесменам.
Телефон «горячей линии» 8 (3012) 21 55-88.
Бизнесмены смогут обратиться к прокурору Советского района Улан-Удэ
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