В Бурятии 1 сентября не будут продавать алкоголь

Магазины обязаны соблюдать запрет



В Бурятии в День знаний будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, напомнили в мэрии Улан-Удэ.



Согласно закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.



Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:



– на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;



– на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

