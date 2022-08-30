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В Бурятии 1 сентября не будут продавать алкоголь

В Бурятии 1 сентября не будут продавать алкоголь
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Магазины обязаны соблюдать запрет

В Бурятии в День знаний будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, напомнили в мэрии Улан-Удэ.

Согласно закону Бурятии, на территории республики не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.

Размеры штрафов за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции по статье 14.16 КоАП РФ составляют:

– на должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой;

– на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
алкоголь

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