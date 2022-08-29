Самолёт «России» в Улан-Удэ встретили водяной аркой







Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Россия» выполняет полёты из Улан-Удэ в Красноярск. Первый же самолёт оказался загружен полностью – 100 человек на вылет.



Также полёты в Красноярск из столицы Бурятии с начала года выполняет авиакомпания «Аврора». Теперь, благодаря приходу нового перевозчика,



Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Россия» выполняет полёты из Улан-Удэ в Красноярск. Первый же самолёт оказался загружен полностью – 100 человек на вылет.Также полёты в Красноярск из столицы Бурятии с начала года выполняет авиакомпания «Аврора». Теперь, благодаря приходу нового перевозчика, число рейсов возросло с двух до пяти в неделю

Сегодня, 29 августа, самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в Улан-Удэ. «Ура!» - поделился эмоциями генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.По традиции первый борт нового перевозчика пропустили через водяную арку. Для этого установили два пожарных автомобиля друг напротив друга - они выпускали воду из брандспойтов. Под образовавшейся водяной аркой по взлётно-посадочной полосе прокатился красно-белый самолёт.