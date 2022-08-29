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Самолёт «России» в Улан-Удэ встретили водяной аркой

Самолёт «России» в Улан-Удэ встретили водяной аркой
Бизнес,  Фото:Дмитрий Гармаев
В понедельник приземлился первый борт нового авиаперевозчика

Сегодня, 29 августа, самолёт авиакомпании «Россия» приземлился в Улан-Удэ. «Ура!» - поделился эмоциями генеральный директор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

По традиции первый борт нового перевозчика пропустили через водяную арку. Для этого установили два пожарных автомобиля друг напротив друга - они выпускали воду из брандспойтов. Под образовавшейся водяной аркой по взлётно-посадочной полосе прокатился красно-белый самолёт.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», авиакомпания «Россия» выполняет полёты из Улан-Удэ в Красноярск. Первый же самолёт оказался загружен полностью – 100 человек на вылет.

Также полёты в Красноярск из столицы Бурятии с начала года выполняет авиакомпания «Аврора». Теперь, благодаря приходу нового перевозчика, число рейсов возросло с двух до пяти в неделю.

самолеты авиаперевозки

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