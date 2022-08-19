Стандартные запреты – это не их фишка
В Улан-Удэ стало появляться больше «добрых» магазинов.
Обычно на входе в торговые центры и магазины располагается ряд ограничений. Так, например, большинство владельцев магазинов не приемлют посетителей, любящих прогуляться по торговой точке с едой в руках. Или имеющих при себе ролики, велосипеды, скейтборды и т.д. Такие запреты обуславливаются разными причинами, но основные из них – комфорт передвижения, дабы условный посетитель с габаритным велосипедом ничего не сломал и никому не помешал.
Такие запреты точно не про некоторые улан-удэнские магазины. Так, на крыльце посетителей встречает ряд табличек, которые отнюдь не запрещают заходить в магазин при определённых условиях.
«Фотографировать можно», «С коляской? Мы поможем!», «На роликах? Заезжай!», «С мороженным? Приятного аппетита!» - гласят вывески на входе.
Разве что курить в помещении запрещено, но это и немудрено.
В Улан-Удэ становится больше «добрых» магазинов
Бизнес, Фото:
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