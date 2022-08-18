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7 из 10 жителей Улан-Удэ доверяют компании, в которой работают

7 из 10 жителей Улан-Удэ доверяют компании, в которой работают
Бизнес,  Фото:pixabay.com
И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин

Трудовые отношения чаще всего строятся на доверии: большинство трудоустроенных жителей Улан-Удэ доверяет работодателям, коллегам и начальству, а большинство руководителей — своей команде. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

Своим коллегам в той или иной степени доверяют 70% жителей Улан-Удэ, компании-работодателю — 68% опрошенных, руководителям — 63%. Интересно, что сами руководители гораздо чаще доверяют своим подчинённым: в общей сложности в них не сомневаются 84%.

И своей компании, и непосредственному руководителю женщины доверяют чаще мужчин.

Среди опрошенных старше 45 лет выше всего уровень доверия к работодателям и коллегам, а среди респондентов моложе 34 лет — к непосредственным руководителям.

Жители Улан-Удэ, зарабатывающие свыше 80 тысяч рублей в месяц, чаще других доверяют сослуживцам и начальству, а те, чей доход не превышает 50 тысяч — своей компании.


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