Владельцам выданы предостережения
Госинспектор управления Россельхознадзора обследовал три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Хоринском районе Бурятии (КДП «Георгиевское»).
- В ходе обследования установлено, что земля на всей площади (240 000 кв. метров) зарастает многолетней травянистой и сорной растительностью. Усматривается бездействие собственников по защите земель и охране почвы, за это предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Владельцам наделов выданы предостережения.
В Бурятии нашли заросшие травой сельхозучастки
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