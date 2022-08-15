В Бурятии нашли заросшие травой сельхозучастки

Владельцам выданы предостережения



Госинспектор управления Россельхознадзора обследовал три земельных участка сельскохозяйственного назначения, расположенных в Хоринском районе Бурятии (КДП «Георгиевское»).



- В ходе обследования установлено, что земля на всей площади (240 000 кв. метров) зарастает многолетней травянистой и сорной растительностью. Усматривается бездействие собственников по защите земель и охране почвы, за это предусмотрена административная ответственность ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.



Владельцам наделов выданы предостережения.

