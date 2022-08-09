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В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии

В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии
Бизнес,  Фото:Намжил Мардваев
Известный специалист по сельскому хозяйству восхитился урожаем в Кабанском районе

Директор ФГБУ «Россельхозцентр» по Бурятии Намжил Мардваев остался в восторге от салата, выращенного в Кабанском районе. На своей странице в соцсети он поделился впечатлениями о сельчанах, выращивающих в коммерческих масштабах эту культуру. К публикации он приложил фотографию с поля, где стройными рядами растут аккуратные зелёные пучки. «Красиво», - резюмировал специалист.

По его словам, так освоить и достигнуть совершенства в технологии удаётся единицам. «А таких урожаев редко достигают даже в южных регионах. А какой вкус? Закачаешься!» - поделился Намжил Мардваев.

Он давно трудится в сельском хозяйстве и не понаслышке знает, как выращивают многие культуры в разных регионах России - от Краснодара, Кавказа до Приморья, а также и за рубежом: в скандинавских странах, Испании, Италии, Франции, Германии и т. д.

- Больше всех поразило меня, как работают в Японии. И признаюсь честно, как пашут землю в Японии, я не видел нигде больше. На небольших тракторочках без кабины, но до того ровно и прямо, как по линейке. Видел, как выращивают они овощи в частности томаты. Все помидоринки одного размера, цвета, оттенка! Урожаи с одного гектара в тысячах центнеров, надои молока в день по 50 литров, привесы по два и более килограмма. А рис — это отдельная песня, как искусство! Действительно они любое дело доводят до совершенства! – поделился впечатлениями Намжил Мардваев.

Но увиденное в Кабанске его поразило ещё больше. Салат, по его словам, здесь выращивают даже лучше, чем в Японии.

- И это не хуже, чем в Японии! И даже лучше! Вырастить так в наших суровых условиях – это действительно настоящее искусство! А вся продукция идёт на стол наших горожан! – написал Намжил Мардваев.


В комментариях подписчики отметили этетическую сторону салата, другие подчеркнули, что он ещё и очень вкусный. По словам Намжила Мардваева, кабанский салат поставляют в лучшие рестораны города, а остатки идут на продажу на Центральный рынок и в сетевые магазины.

сельское хозяйство

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