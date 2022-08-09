Стандарты приёма китайских туристов разработают для ресторанов и отелей
Более 20 тысяч туристов из Китая ежегодно посещают Байкал. Для их комфортного пребывания на озере Минприроды России предлагает разработать стандарты приёма китайских гостей. Речь идёт об отелях и ресторанах.
- Поскольку значительное число международных посещений байкальских ООПТ (особо охраняемых природных территорий) приходится на туристские группы из Китайской Народной Республики, то Минприроды России предлагает разработать для туроператоров, объектов питания и размещения стандарты и правила приёма групп из Китайской Народной Республики, включающие в себя систему туристской навигации маршрутов, правил размещения, предоставления услуг на китайском языке. - сообщили в министерстве природных ресурсов «Российской газете».
В министерстве отмечают, что продолжается тенденция по росту интереса к турам на Байкал не только со стороны российских, но и зарубежных туроператоров. Для привлечения новый гостей на территорию министерство планирует внедрить программы лояльности, пакетные сервисные услуги, а также организовать знакомство с национальной кухней Бурятии: буузами, бурятскими беляшами (шарбинами), салатом из папоротника и многим другим, сообщает «Российская газета».
В Минприроды заявили, что ключевая задача, которую предстоит решить на Байкале, - перевод «дикого» туризма в организованный. Это крайне важно для экологической ситуации на озере
На Байкале хотят ввести стандарты приёма гостей из Китая
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