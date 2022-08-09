09 августа

08 августа

Популярное

На Байкале хотят ввести стандарты приёма гостей из Китая

На Байкале хотят ввести стандарты приёма гостей из Китая
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Стандарты приёма китайских туристов разработают для ресторанов и отелей

Более 20 тысяч туристов из Китая ежегодно посещают Байкал. Для их комфортного пребывания на озере Минприроды России предлагает разработать стандарты приёма китайских гостей. Речь идёт об отелях и ресторанах.

- Поскольку значительное число международных посещений байкальских ООПТ (особо охраняемых природных территорий) приходится на туристские группы из Китайской Народной Республики, то Минприроды России предлагает разработать для туроператоров, объектов питания и размещения стандарты и правила приёма групп из Китайской Народной Республики, включающие в себя систему туристской навигации маршрутов, правил размещения, предоставления услуг на китайском языке. - сообщили в министерстве природных ресурсов «Российской газете».

В министерстве отмечают, что продолжается тенденция по росту интереса к турам на Байкал не только со стороны российских, но и зарубежных туроператоров. Для привлечения новый гостей на территорию министерство планирует внедрить программы лояльности, пакетные сервисные услуги, а также организовать знакомство с национальной кухней Бурятии: буузами, бурятскими беляшами (шарбинами), салатом из папоротника и многим другим, сообщает «Российская газета».

В Минприроды заявили, что ключевая задача, которую предстоит решить на Байкале, - перевод «дикого» туризма в организованный. Это крайне важно для экологической ситуации на озере

Байкал туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии
В Бурятии салат выращивают лучше, чем в Японии
Бизнес, 09.08.2022
Известный специалист по сельскому хозяйству восхитился урожаем в Кабанском районе
На Байкале хотят ввести стандарты приёма гостей из Китая
На Байкале хотят ввести стандарты приёма гостей из Китая
Бизнес, 09.08.2022
Стандарты приёма китайских туристов разработают для ресторанов и отелей
В Бурятии две фирмы понудили поменять названия через суд
В Бурятии две фирмы понудили поменять названия через суд
Бизнес, 09.08.2022
Прокуратура пресекает нарушения закона о микрофинансовой деятельности
Директор аэропорта «Байкал» получил представление прокуратуры
Директор аэропорта «Байкал» получил представление прокуратуры
Бизнес, 08.08.2022
Надзорный орган выявил нарушение закона об охране труда
В Бурятии поспели оронгойские арбузы
В Бурятии поспели оронгойские арбузы
Бизнес, 08.08.2022
Выращены как красные, так и жёлтые, и белые арбузы
В Бурятии незаконно торговали рыболовными сетями
В Бурятии незаконно торговали рыболовными сетями
Бизнес, 06.08.2022
Предпринимателю назначили штраф 
Заложен второй скоростной катамаран для пассажирских перевозок на Байкале
Заложен второй скоростной катамаран для пассажирских перевозок на Байкале
Бизнес, 05.08.2022
Рейсы катамаранов на подводных крыльях свяжут два региона
В Бурятии Селенгинский ЦКК получил уголовное дело
В Бурятии Селенгинский ЦКК получил уголовное дело
Бизнес, 05.08.2022
Вскрыты грубые нарушения правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие санкционными сырами
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие санкционными сырами
Бизнес, 03.08.2022
В суд обратился транспортный прокурор
Производитель чая Lipton объявил об уходе из России
Производитель чая Lipton объявил об уходе из России
Бизнес, 02.08.2022
Российские эксперты особых проблем в этом не видят
Создан парфюм с ароматами Байкала
Создан парфюм с ароматами Байкала
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших посёлках Бурятии
МегаФон в 2 раза увеличил скорость интернета в небольших посёлках Бурятии
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
В Бурятии незаконно проверили бизнесмена
В Бурятии незаконно проверили бизнесмена
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура 
В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов
В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей
В Бурятии сняли с продажи 68 кг овощей
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^