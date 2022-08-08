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В Бурятии поспели оронгойские арбузы

В Бурятии поспели оронгойские арбузы
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Выращены как красные, так и желтые, и белые арбузы

Знаменитые оронгойские арбузы появились в продаже. Об этом сообщил предприниматель Дмитрий Вихрев, занимающийся их выращиванием.

Поспели и традиционные красные арбузы, и новинка прошлого года - жёлтые и белые. Покупатели могут определить эти арбузы по фирменной наклейке. Фирменными арбузами торгуют из грузовика с ярким баннером.


Некоторые улан-удэнцы уже успели полакомиться знаменитыми арбузами. По словам горожан, оронгойские значительно отличаются от привозных.

- Очень вкусные, сладкие и хрустящие арбузы. Совсем не то, что продают от других поставщиков из других регионов. Вчера на семью купили арбузик и практически разом его съели, пальчики оближешь, - рассказала «Байкал-Daily» улан-удэнка Клавдия.

В прошлом году бурятские арбузы вошли в топ-5 национального конкурса региональных продуктов питания «Вкусы России». Всего тогда было подано 720 заявок из всех регионов страны. 
арбузы

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