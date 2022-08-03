В суд обратился транспортный прокурор
В Бурятии заблокировали два сайта, торгующие запрещёнными в России импортными сырами из Италии, Франции и Германии. Соответствующий иск в суд подал транспортный прокурор.
- Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, устанавливающего запрет на ввоз в Россию санкционной продукции. Установлено, что, несмотря на введённый государством запрет, ряд интернет-сайтов продолжают реализовывать данные продовольственные товары. Так, на выявленных двух интернет-сайтах размещена информация о продаже санкционных сыров, странами происхождения которых являются Италия, Франция, Германия. Согласно информации, размещённой на сайтах, фактическая продажа санкционной продукции осуществляется любому пользователю, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с двумя административными исковыми заявлениями о блокировке этих сайтов. Северобайкальский городской суд иски удовлетворил.
Управление Роскомнадзора по Бурятии информацию уже заблокировало.
Запрет России на поставку ряда продуктов из ЕС и других стран был введён ещё в 2014 году. Это ответ на решение Евросоюза и США о вводе санкций против отдельных граждан России и российских компаний.
В Бурятии заблокировали сайты, торгующие санкционными сырами
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 03.08.2022
В суд обратился транспортный прокурор
Бизнес, 02.08.2022
Российские эксперты особых проблем в этом не видят
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Бизнес, 14.07.2022
Городские предприятия должны «Водоканалу» почти 29 млн