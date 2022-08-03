В Бурятии заблокировали сайты, торгующие санкционными сырами

В суд обратился транспортный прокурор



В Бурятии заблокировали два сайта, торгующие запрещёнными в России импортными сырами из Италии, Франции и Германии. Соответствующий иск в суд подал транспортный прокурор.



- Байкальская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства, устанавливающего запрет на ввоз в Россию санкционной продукции. Установлено, что, несмотря на введённый государством запрет, ряд интернет-сайтов продолжают реализовывать данные продовольственные товары. Так, на выявленных двух интернет-сайтах размещена информация о продаже санкционных сыров, странами происхождения которых являются Италия, Франция, Германия. Согласно информации, размещённой на сайтах, фактическая продажа санкционной продукции осуществляется любому пользователю, - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с двумя административными исковыми заявлениями о блокировке этих сайтов. Северобайкальский городской суд иски удовлетворил.



Управление Роскомнадзора по Бурятии информацию уже заблокировало.



Запрет России на поставку ряда продуктов из ЕС и других стран был введён ещё в 2014 году. Это ответ на решение Евросоюза и США о вводе санкций против отдельных граждан России и российских компаний.





