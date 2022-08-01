Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
В Иркутске творческое объединение «ЛеНо» совместно с парфюмером из Забайкальского края создали линейку парфюма с запахами Байкала. Всего в линейке находится четыре вида ароматов: «Туман», «Трын-трава», «Пиономания» и «Байкальская клубника».
В интервью изданию «АиФ Иркутск» дизайнер объединения «ЛеНо» Елена Орлова рассказала, что при создании парфюма в первую очередь они хотели понять, почему Байкал так важен как местным жителям, так и путешественникам со всей страны. Цель для создания такого парфюма была одна – создать такой сувенир с Байкала, который путешественники смогли бы увезти с собой куда угодно.
Каждый аромат в линейке неповторим, и в той или иной степени отсылает к Байкалу. Как например «туман», который по заявлению создателей: «навеян атмосферой утра на берегу Байкала».
Созданием ароматов занимался парфюмер из Забайкалья Виктор Баринов, а сами ароматы являются селективными и уникальными.
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника», предложенный организатором арт-резиденции «Дело в клубнике» Еленой Твороговой. Парфюм не только напоминает об отдыхе на Байкале, но ещё и напоминает аромат клубники, ставшей символом Байкальска.
Создан парфюм с ароматами Байкала
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 01.08.2022
Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»
Бизнес, 29.07.2022
МегаФон модернизировал и построил новые базовые станции в 17 населённых пунктах республики
Бизнес, 28.07.2022
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.07.2022
Приём будет проводить дежурный прокурор
Бизнес, 26.07.2022
Роспотребнадзор опубликовал информацию о надзоре за качеством и безопасностью плодоовощной продукции
Бизнес, 22.07.2022
МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Бизнес, 21.07.2022
В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю
Бизнес, 20.07.2022
Дело ушло в суд
Бизнес, 20.07.2022
Из оборота изъяли 66 кг мясной продукции
Бизнес, 19.07.2022
Он начнёт свою работу в следующем году
Бизнес, 19.07.2022
Компания заявила об окончательном уходе из России
Бизнес, 15.07.2022
Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Бизнес, 14.07.2022
Городские предприятия должны «Водоканалу» почти 29 млн
Бизнес, 14.07.2022
О том, как «Энерготехномаш» начинался на развалинах известного предприятия и сумел достичь нынешних успехов, рассказал генеральный директор Валерий Горбунов
Бизнес, 12.07.2022
Большую часть выловят на Ивано-Арахлейских озёрах