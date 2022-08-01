Создан парфюм с ароматами Байкала

Бизнес, Фото: Сергей Тарасенко

Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника»



В Иркутске творческое объединение «ЛеНо» совместно с парфюмером из Забайкальского края создали линейку парфюма с запахами Байкала. Всего в линейке находится четыре вида ароматов: «Туман», «Трын-трава», «Пиономания» и «Байкальская клубника».



В интервью изданию «АиФ Иркутск» дизайнер объединения «ЛеНо» Елена Орлова рассказала, что при создании парфюма в первую очередь они хотели понять, почему Байкал так важен как местным жителям, так и путешественникам со всей страны. Цель для создания такого парфюма была одна – создать такой сувенир с Байкала, который путешественники смогли бы увезти с собой куда угодно.



Каждый аромат в линейке неповторим, и в той или иной степени отсылает к Байкалу. Как например «туман», который по заявлению создателей: «навеян атмосферой утра на берегу Байкала».



Созданием ароматов занимался парфюмер из Забайкалья Виктор Баринов, а сами ароматы являются селективными и уникальными.



Хитом линейки стал аромат «Байкальская клубника», предложенный организатором арт-резиденции «Дело в клубнике» Еленой Твороговой. Парфюм не только напоминает об отдыхе на Байкале, но ещё и напоминает аромат клубники, ставшей символом Байкальска.

