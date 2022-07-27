В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Приём будет проводить дежурный прокурор



В прокуратуре Бурятии 2 августа пройдёт всероссийский день приёма предпринимателей.



Приём проведут для оказания бизнесменам помощи по правовым вопросам.



- Представители бизнеса имеют возможность обратиться в прокуратуру республики с жалобами на действия правоохранительных, контролирующих надзорных органов и их должностных лиц, о несогласии с действиями (бездействием) органов государственной власти республики и местного самоуправления, - отметили в пресс-службе надзорного органа.



Приём будет проводиться дежурным прокурором в рабочее время (с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00) в прокуратуре республики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А.

