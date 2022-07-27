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В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов

В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Приём будет проводить дежурный прокурор

В прокуратуре Бурятии 2 августа пройдёт всероссийский день приёма предпринимателей.

Приём проведут для оказания бизнесменам помощи по правовым вопросам.

- Представители бизнеса имеют возможность обратиться в прокуратуру республики с жалобами на действия правоохранительных, контролирующих надзорных органов и их должностных лиц, о несогласии с действиями (бездействием) органов государственной власти республики и местного самоуправления, - отметили в пресс-службе надзорного органа.

Приём будет проводиться дежурным прокурором в рабочее время (с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00) в прокуратуре республики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А.
прокуратура приём граждан

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