Приём будет проводить дежурный прокурор
В прокуратуре Бурятии 2 августа пройдёт всероссийский день приёма предпринимателей.
Приём проведут для оказания бизнесменам помощи по правовым вопросам.
- Представители бизнеса имеют возможность обратиться в прокуратуру республики с жалобами на действия правоохранительных, контролирующих надзорных органов и их должностных лиц, о несогласии с действиями (бездействием) органов государственной власти республики и местного самоуправления, - отметили в пресс-службе надзорного органа.
Приём будет проводиться дежурным прокурором в рабочее время (с 8:30 до 18:00, перерыв на обед с 12:30 до 14:00) в прокуратуре республики по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 23 А.
В прокуратуре Бурятии пройдёт приём для бизнесменов
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