Жители Бурятии смогут добавлять питомцев в семейную цифровую группу

МегаФон создал специальное предложение для владельцев домашних животных
Оно может позволить подключить безлимитный интернет для GPS-трекеров, отслеживать баланс устройства и мгновенно его пополнять. Благодаря этому абоненты могут быть уверены, что не потеряют связь с питомцем из-за минуса на счёте, и могут избавиться от переживаний за любимых четвероногих в поездках и на прогулках.
Большинство владельцев домашних животных могут быть не готовы расставаться с ними надолго: питомцев часто берут с собой в отпуск, на дачу, пикник или даже в поход. Отслеживать все перемещения четвероногих могут позволить «умные» ошейники. Точными устройствами этого типа считаются GPS-трекеры с SIM-картой. Они определяют координаты животного с помощью геолокационных систем и передают их на смартфон хозяина.
- Многих владельцев животных от покупки GPS-трекера останавливает отсутствие понятных тарифов и трудности с обслуживанием устройства. Мы подобрали для «умных» ошейников оптимальный тариф с безлимитным мобильным интернетом и предложили нашим абонентам добавлять SIM-карты этих устройств в семейную группу. Теперь хозяева будут уверены, что ошейник не отключится неожиданно из-за минуса на счёте и забудут о переживаниях за питомцев вне дома. Такое решение кажется нам важным, ведь миллионы людей считают домашних животных полноправными членами семьи, — отметил директор по продуктовому маркетингу МегаФона Дмитрий Рудских.
К трекеру можно подключить SIM-карту с тарифом для умных устройств. Хозяин питомца может вносить абонентскую плату еженедельно, а если устройство используется постоянно – выбрать другие опции.
SIM-карту собаки, кота или другого четвероногого можно добавить в группу «Моя Семья». Она позволяет бесплатно объединить до 11 абонентов МегаФона, в том числе и SIM-карты «умных» ошейников. Организатор группы может отслеживать остатки по счетам и пакетам и мгновенно пополнять мобильный счёт любого члена семейной группы, включая питомца.
Сделав питомца членом «Моей Семьи», хозяин может быть уверен, что устройство не отключится неожиданно из-за минуса на счёте. Это особенно важно в поездках и на прогулках, ведь согласно опросам, трое из четырёх хозяев собак и каждый второй владелец кошки хотя бы раз путешествовали вместе с ними. Всего в семьях по всей стране живут больше 60 млн кошек и собак, и число четвероногих каждый год увеличивается, свидетельствуют данные социологов.
Жители Бурятии смогут добавлять питомцев в семейную цифровую группу
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