В Бурятию зашёл новый авиаперевозчик

Бизнес, Фото: гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев

В аэропорту «Байкал» теперь выполняются 15 рейсов в Новосибирск в неделю



20 июля в Бурятию зашёл новый авиаперевозчик – авиакомпания NordStar. Она запустила прямые рейсы по направлению Улан-Удэ - Новосибирск и далее в Норильск и обратно. Полёты будут выполняться еженедельно по средам в период летнего расписания полётов.



Все рейсы авиакомпании NordStar будут выполняться на самолётах Боинг 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания. Время вылета из Улан-Удэ в Новосибирск в 20:45. Время в пути составит 2 часа 35 минут.



- На сегодняшний день из международного аэропорта «Байкал» еженедельно выполняются 34 рейса в Москву, открылись два ежедневных рейса в Новосибирск - утренний и вечерний, а с авиакомпанией NordStar, которая будет летать по средам, получится 15 рейсов в Новосибирск в неделю. Кроме того, есть рейсы в Томск, Иркутск, Южно-Сахалинск, Благовещенск, Владивосток, Якутск, Хужир, Кызыл, Улан-Батор и по другим направлениям, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

