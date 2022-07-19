В Гусиноозёрске построят дата-центр

Бизнес, Фото: пресс-служба администрации Селенгинского района

Он начнёт свою работу в следующем году



18 июля в Селенгинском районе Бурятии прошла встреча районных властей с инициатором проекта по строительству дата-центра в городе Гусиноозёрск. Его планируют запустить в 2023 году.



В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров. При этом инвестор выразил желание максимально трудоустроить специалистов из местных жителей. Также обсуждались вопросы о регистрации предприятия в Гусиноозёрске и открытии офиса.



- Были подняты такие темы, как подключение к сетям водоснабжения, строительство новой дороги до Гусиноозёрской ГРЭС и предоставление общежития на арендной плате для строителей и ведущих работников предприятия, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

