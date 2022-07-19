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В Гусиноозёрске построят дата-центр

В Гусиноозёрске построят дата-центр
Бизнес,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Он начнёт свою работу в следующем году

18 июля в Селенгинском районе Бурятии прошла встреча районных властей с инициатором проекта по строительству дата-центра в городе Гусиноозёрск. Его планируют запустить в 2023 году.

В ходе встречи обсуждались вопросы подготовки кадров. При этом инвестор выразил желание максимально трудоустроить специалистов из местных жителей. Также обсуждались вопросы о регистрации предприятия в Гусиноозёрске и открытии офиса.

- Были подняты такие темы, как подключение к сетям водоснабжения, строительство новой дороги до Гусиноозёрской ГРЭС и предоставление общежития на арендной плате для строителей и ведущих работников предприятия, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Селенгинский район Гусиноозерск Бурятия экономика бизнес

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