Об этом рассказала его руководитель Вера Лукашенок
Генеральный директор завода «Улан-Удэстальмост» Вера Лукашенок в своём интервью рассказала, что после стремительного спада производства и угрозы банкротства, завод получил заказов более чем на 1,5 миллиарда.
- Мы в месяц отгружаем заказов на 1500 тонн, машины и вагоны уходят ежедневно, - говорит Вера Лукашенок.
Сейчас завод производит конструкции для обогатительного комбината на ГОК «Озёрный», комплектующие для Удинского моста в Улан-Удэ, а также для объектов в Якутии и на БАМ-2.
- Нам есть куда нам стремиться на ближайшую перспективу: на Восточный полигон, БАМ, Дальний Восток, тот же Транссиб, который идёт по территории Бурятии, - делится руководитель завода.
Об успехах предприятия позавчера и заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов в статье «Промышленность республики имеет запас прочности». Также он рассказал, как проходило «спасение» завода.
- Это почти детективная история с личным привлечением таких общеизвестных персон как Герман Греф и Владимир Евтушенков. Основная проблема – Сбербанк, как главный кредитор завода, уже оформил решение о распродаже «Стальмоста» по кускам, грубо говоря, на металлолом. Чтобы банк изменил своё решение, нужен был инвестор – раз. И наполнение портфеля заказов – два. Я не буду сейчас рассказывать подробно, как мы искали покупателя на завод, и как мы стучались в кабинеты власти, чтобы обеспечить предприятие заказами. Факт в том, что завод сохранен для Бурятии, - объяснил руководитель республики.
Сейчас «Улан-Удэстальмост» – одно из немногих предприятий на Дальнем Востоке, которое занимается узкопрофильным производством конструкций и изделий из металла.
Выручка завода «Улан-Удэстальмост» достигла полутора миллиардов
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