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В Иркутске сожгли 118 кг тропических фруктов

В Иркутске сожгли 118 кг тропических фруктов
Бизнес,  Фото:Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
На фрукты не было документов

В международном аэропорту Иркутска госинспекторы регионального управления Россельхознадзора и сотрудники Иркутской таможни выявили фрукты без фитосанитарного сертификата.

- Авиарейсом из Юго-Восточной Азии в Иркутск были доставлены 118 кг тропических фруктов и растений, представляющих высокий фитосанитарный риск. В составе груза находились ананасы, мандарины, манго, папайя, рамбутан, питайя и мангостан, а также несколько спилов дерева танаки (Limonia Acidissim), применяемого в косметологии, - сообщили в пресс-службе управления.


 
Ввоз продукции является нарушением требований закона о карантине растений, а также таможенного законодательства. Государственным инспектором возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа.

Сотрудники надзорного ведомства всю подкарантинную продукцию изъяли и утилизировали путём сжигания в котельной.




Россельхознадзор

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