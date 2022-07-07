В Иркутске сожгли 118 кг тропических фруктов

























В международном аэропорту Иркутска госинспекторы регионального управления Россельхознадзора и сотрудники Иркутской таможни выявили фрукты без фитосанитарного сертификата.- Авиарейсом из Юго-Восточной Азии в Иркутск были доставлены 118 кг тропических фруктов и растений, представляющих высокий фитосанитарный риск. В составе груза находились ананасы, мандарины, манго, папайя, рамбутан, питайя и мангостан, а также несколько спилов дерева танаки (Limonia Acidissim), применяемого в косметологии, - сообщили в пресс-службе управления.Ввоз продукции является нарушением требований закона о карантине растений, а также таможенного законодательства. Государственным инспектором возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафа.Сотрудники надзорного ведомства всю подкарантинную продукцию изъяли и утилизировали путём сжигания в котельной.