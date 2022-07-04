В Улан-Удэ компаний с удалёнкой стало вдвое меньше

Сотрудников возвращают в офисы



В Улан-Удэ компаний, где действует удалёнка, за три месяца стало меньше в два раза. Сотрудников возвращают в офисы: дистанционный формат работы сейчас практикует лишь каждая десятая компания. Такие данные представил сервис SuperJob, в опросе которого приняли участие представители предприятий и организаций из Улан-Удэ.



Удалённые сотрудники, работающие из дома из-за пандемии, остались лишь в 10% компаний в Улан-Удэ.



В столицах работодателей, разрешающих удалёнку, больше: 15% в Москве и 13% в Санкт-Петербурге. В регионах такой формат работы ещё остался лишь в 7% предприятий и организаций.



Доля дистанционных сотрудников в штатной численности также сокращается: в каждой второй компании Улан-Удэ, где ещё есть удаленка, их менее 6%.



Чаще всего продолжают работать удалённо программисты, бухгалтеры и HR-менеджеры.



