МегаФон признали лидером по развитию VoLTE в России

Специалисты Telecom Daily провели исследования в десяти российских городах
МегаФон лидирует по развитию технологии Voice over LTE (VoLTE) в России. Об этом говорится в исследовании отраслевого агентства Telecom Daily. Технология на сети МегаФона охватывает максимальное количество регионов, а средняя оценка качества речи – наибольшая среди российских операторов большой четвёрки.
Использовать VoLTE могут абоненты МегаФона по всей стране – сейчас технологией охвачено 82 региона. Она может позволить за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, может обеспечить чистый звук во время разговора, а также даёт возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником.
Для проведения исследования специалисты Telecom Daily в середине июня 2022 года провели качественные измерения в десяти российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Туле, Волгограде.
МегаФон продемонстрировал лучшую среди операторов большой четвёрки среднюю оценку качества речи – 4,31 из 5, а также лучшую максимальную оценку – 4,45, которую показали замеры в Казани.
По оценке Telecom Daily, при использовании VoLTE качество вызова оценивается на 20% выше, абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.
- Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. Так, в прошлом году мы запустили первую федеральную сеть VoLTE в 82 регионах страны, а в начале этого – предложили технологию нашим абонентам, находящимся в международном роуминге. Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растёт: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю технологии уже приходится почти 60%, – заявил технический директор МегаФона Алексей Титов.
МегаФон признали лидером по развитию VoLTE в России
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 01.07.2022
Специалисты Telecom Daily провели исследования в десяти российских городах
Бизнес, 01.07.2022
На Дальнем Востоке по требованию прокуратуры устраняют нарушения законодательства при установлении тарифов на коммунальные услуги
Бизнес, 30.06.2022
Также принимают участие бизнес-делегации из Иркутской области и Забайкалья
Бизнес, 30.06.2022
Топ направлений возглавила Белоруссия
Бизнес, 29.06.2022
Было возбуждено два уголовных дела
Малому и среднему бизнесу станут доступны новые меры господдержки
Персонал общепита работал без медкнижек
В ситуацию вмешалась прокуратура
Бизнес, 27.06.2022
Минстрой Бурятии подверг жёсткой критике темпы работ на строящихся сетях водоснабжения
В дело вмешалась транспортная прокуратура
МегаФон провёл опрос компаний о кибератаках
На первый раз предприниматели отделались предупреждением
Бизнес, 23.06.2022
Мужчина, работавший горнорабочим, стал инвалидом
Бизнес, 22.06.2022
Специалисты Роспатента и ФИПС рассказали о преимуществах при регистрации под географическим указанием или же наименованием места происхождения товара
Бизнес, 22.06.2022
Изъятые игрушки уничтожат