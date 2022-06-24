В Листвянке торговали омулем и голомянкой без документов





В июне полицейские и сотрудники Россельхознадзора провели рейд на рыбном рынке в Листвянке. Была обнаружена торговля омулем, голомянкой и икрой без документов, маркировки и сроков годности.- В ходе рейда установлены факты продажи рыбы и рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, соответствующей маркировки, указания сроков годности и места производства. Это является нарушением требований федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов», а также требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Изъято из оборота 27 хвостов омуля и голомянки, а также 600 граммов икры.Предприниматели привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП в виде предупреждения.