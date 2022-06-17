МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений

МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи
Соглашение предусматривает, в том числе, совместную разработку, пилотирование и реализацию проектов в области интернета вещей.
- Технологии интернета вещей позволяют оперативно получать и анализировать детальную информацию о работе объектов, в том числе, находящихся на большом расстоянии друг от друга. Для российских железных дорог, протяжённость которых превышает 85 тысяч километров, они могут быть особенно актуальны. Мы готовы делиться экспертизой с партнёрами и внедрять решения, которые уже зарекомендовали себя в других отраслях, - рассказал коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов МегаФона Эмин Антонян.
Решения МегаФона с использованием стандарта связи NB-IoT дополнят проводимую в ОАО «РЖД» работу по внедрению технологий интернета вещей стандарта LPWAN XNB. Такие технологии могут позволить в режиме реального времени собирать информацию с более чем 385 тысяч объектов РЖД, включая подвижной состав, и передавать в информационные системы компании. Показатели с датчиков могут использоваться для предиктивной аналитики, предупреждая о необходимости замены узлов и устройств железнодорожной инфраструктуры. Технология даёт возможность автоматизировать рутинные работы, которые сейчас проводятся вручную и требуют присутствия специалистов на местах.
МегаФон в рамках сотрудничества готов предложить и другие решения в области IoT. Например, контроль грузов, дающий возможность клиентам РЖД отслеживать передвижение своего груза от двери до двери в web-интерфейсе, или системы интеллектуального освещения для объектов инфраструктуры, в том числе железнодорожных вокзалов и платформ, которые не только могут обеспечить комфорт пассажиров и сотрудников компании, но и могут гарантировать экономию ресурсов.
Подписанное соглашение также предусматривает продолжение сотрудничества в развитии сетей связи вдоль инфраструктуры железных дорог.
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 17.06.2022
МегаФон и «Российские железные дороги» договорились о сотрудничестве в области информационной безопасности, внедрения технологий интернета вещей, импортозамещения цифровых решений, а также развития услуг технологической и корпоративной связи
Бизнес, 16.06.2022
«Цифровое доверие» было разработано в конце прошлого года
Бизнес, 16.06.2022
Женщина взяла кредиты на 700 тысяч и умерла, не погасив их
У Евы появился новый функционал
После прокурорского вмешательства устранены нарушения природоохранного законодательства
Водителя привлекли к административной ответственности
Однако вместо плановой проверки возможен профилактический визит
На этноферме обитают восемь африканских и австралийских страусов и другие звери и птицы
Женщина обратилась в прокуратуру
Стартует летняя чартерная программа
Взысканием долга занимались судебные приставы
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 09.06.2022
В этом году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона
Бизнес, 09.06.2022
В конце 2021 года в Улан-Удэ открылся первый офис Альфа-Банка. Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и региональный управляющий в г. Улан-Удэ Светлана Егорова в интервью с «Байкал-Daily» рассказали о планах сотрудничества и развития в Бурятии
Бизнес, 08.06.2022
Дорожные строители уничтожили деревья и допустили ряд нарушений