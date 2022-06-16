Женщина взяла кредиты на 700 тысяч и умерла, не погасив их
Жительница Баргузинского района Бурятии взяла в банке два кредита на сумму 450 тысяч рублей и 250 тысяч. Платежи она выплачивала нерегулярно, и в итоге накопила задолженность в 261 тысячу рублей и 186,4 тысячи.
Вскоре сельчанка скоропостижно умерла. В наследство вступил её сын, так что по закону ему досталось не только имущество, но и долги матери.
Банк обратился с иском к мужчине о взыскании задолженности по кредитным договорам в пределах наследственного имущества.
- Суд требования банка удовлетворил. С сына должницы взыскана сумма в размере 447,5 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 7675 рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда.
Банк взыскал долг умершей жительницы Бурятии с её сына
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