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Банк взыскал долг умершей жительницы Бурятии с её сына

Банк взыскал долг умершей жительницы Бурятии с её сына
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина взяла кредиты на 700 тысяч и умерла, не погасив их

Жительница Баргузинского района Бурятии взяла в банке два кредита на сумму 450 тысяч рублей и 250 тысяч. Платежи она выплачивала нерегулярно, и в итоге накопила задолженность в 261 тысячу рублей и 186,4 тысячи.

Вскоре сельчанка скоропостижно умерла. В наследство вступил её сын, так что по закону ему досталось не только имущество, но и долги матери.

Банк обратился с иском к мужчине о взыскании задолженности по кредитным договорам в пределах наследственного имущества.

- Суд требования банка удовлетворил. С сына должницы взыскана сумма в размере 447,5 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 7675 рублей. Решение не вступило в законную силу, - сообщили в пресс-службе Баргузинского районного суда. 
долги наследство банк

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