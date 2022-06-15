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МегаФон запустит обновлённого голосового ассистента

МегаФон запустит обновлённого голосового ассистента
Бизнес,  Фото:pixabay.com
У Евы появился новый функционал

МегаФон разработал новый функционал голосового помощника Евы, который станет доступен абонентам по всей России в третьем квартале 2022 года. Первыми протестировать новые умения Евы могут участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

МегаФон предложил голосового помощника тестовой группе абонентов в июле прошлого года. Голосовой ассистент может помочь не пропускать важные звонки и защитить от голосового спама.

Сейчас каждому входящему звонку Ева присваивает одну из 25 категорий: полезный вызов, служба доставки, коллекторы, спам и другие. Если абонент не ответил на звонок или сбросил его, Ева примет входящий вызов, самостоятельно определит источник и цель звонка, поддержит разговор и отправит расшифровку пропущенного вызова пользователю в чат.

Во время пилотного проекта Ева принимала в среднем 120 тысяч звонков в месяц, из них около 9% приходится на спам. Его Ева распознает с довольно высокой точностью благодаря искусственному интеллекту, анализируя телефонную базу и вычисляя номера спамеров. За последние полгода Ева проговорила со спамерами более 25 суток.

Только в мае голосовой ассистент выслушала 2562 предложения медицинских услуг и 492 – финансовых, а также 1427 раз ответила на просьбы организаторов опросов. При этом Ева помогла не пропустить 1131 звонок от курьеров и служб доставки. Она может поддержать беседу и совершенствует этот навык: самый долгий разговор длился 12 минут.

- Современный ритм жизни меняет наши привычки: люди все чаще обращаются за помощью к голосовым ассистентам. Ева – уникальная комбинация голосового секретаря и интеллектуальной защиты: она не пропускает важные звонки, надёжно блокирует голосовой спам и мошенников. Работая над Евой, мы аккумулировали лучший опыт и учли все потребности наших клиентов. В третьем квартале мы представим абонентам во всех регионах обновлённого ассистента с функционалом, которого на сегодняшний день не предлагает ни один отечественный робот, – заявил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Обновлённая Ева впервые представлена на Петербургском международном экономическом форуме на стенде компании. Участники форума могут протестировать новые функции. Например, возможность самостоятельно выбирать, какие звонки считать нежелательными и автоматически блокировать их. Так, если абонент не хочет слушать рекламные сообщения, но готов участвовать в проводимых опросах, можно указать интересные категории – и робот автоматически может настроить выборку для блокировки ненужных вызовов. 

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МегаФон

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