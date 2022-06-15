После прокурорского вмешательства устранены нарушения природоохранного законодательства
В Иркутской области Осетровская транспортная прокуратура выявила нарушения исполнения природоохранного законодательства на водном транспорте. О них сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Так, капитаны 44 судов водного транспорта не соблюдали сроки сдачи с судов на очистные станции сточных вод и сухого мусора. Трём руководителям поднадзорных предприятий водного транспорта внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, 20 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
После прокурорского вмешательства нарушения были устранены: увеличены объёмы ёмкостей для сбора сточных вод, заключены договоры на комплексное обслуживание флота.
Кроме этого, при эксплуатации самоходной очистной станции, принадлежащей предприятию водного транспорта, в Киренском районе выявлены нарушения закона о лицензировании отдельных видов деятельности. В навигацию 2021 года ею принимались подсланевые, хозяйственно-фекальные воды и сухой мусор с теплоходов предприятия в отсутствие лицензии на данный вид деятельности.
Генеральному директору предприятия внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Нарушение устранили, лицензия на осуществление деятельности по транспортировке отходов получена.
Также в отношении руководителя возбуждено административное дело за осуществление деятельности без лицензии. Должностному лицу назначили наказание в виде предупреждения.
В Иркутской области судна не очищали вовремя свои сточные воды
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