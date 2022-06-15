Однако вместо плановой проверки возможен профилактический визит
В Бурятии количество проверок бизнеса снизилось на 83 % после введения моратория, сообщили сегодня в минпромторге республики.
Мораторий на проверки до конца года для малого и среднего бизнеса, а также для крупных компаний был введён правительством России в марте на фоне санкций. При этом плановые проверки сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.
- В соответствии с постановлением разрешается проведение любых профилактических мероприятий в отношении контролируемых лиц. Допускается замена плановой проверки, проведение которой было запланировано в 2022 году, на профилактический визит, - пояснил врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.
В случае нарушения моратория контрольными (надзорными) органами, предпринимателей просят написать на электронную почту минэкономразвития России [email protected]). В случае несогласия с решением органа контроля желающие могут подать жалобу по системе досудебного обжалования. Также сообщить о нарушениях моратория на проверки бизнесмены и граждане могут с помощью «Госуслуг».
В Бурятии никаких жалоб о нарушениях не поступало.
Бизнес в Бурятии стали проверять реже после моратория
Бизнес, Фото:
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