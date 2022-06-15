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В Улан-Удэ у предпринимательницы незаконно взыскали декретные

В Улан-Удэ у предпринимательницы незаконно взыскали декретные
Бизнес,  Фото:прокуратура РБ
Женщина обратилась в прокуратуру

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым провели личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с проблемами при осуществлении хозяйственной деятельности.

Руководитель общества с ограниченной ответственностью из Улан-Удэ пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, причинивших обществу материальный ущерб.

Обжалуя решение фонда социального страхования, индивидуальный предприниматель сообщила о неправомерном взыскании суммы пособий по беременности и родам, уходу за ребёнком.

Поводом для обращения бизнесмена, осуществляющего торговую деятельность, стал отказ ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт платы за потреблённую электроэнергию. Прибор учёта, по которому предъявляются показания, является неисправным.

Двум предпринимателям потребовалось разъяснение законодательства о мерах поддержки для субъектов малого бизнеса.

Всего принято шесть представителей предпринимательской деятельности.

По всем обращениям организованы проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура

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