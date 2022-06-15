Женщина обратилась в прокуратуру
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Чингисом Матхеевым провели личный приём представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с проблемами при осуществлении хозяйственной деятельности.
Руководитель общества с ограниченной ответственностью из Улан-Удэ пожаловалась на бездействие правоохранительных органов по привлечению к ответственности лиц, причинивших обществу материальный ущерб.
Обжалуя решение фонда социального страхования, индивидуальный предприниматель сообщила о неправомерном взыскании суммы пособий по беременности и родам, уходу за ребёнком.
Поводом для обращения бизнесмена, осуществляющего торговую деятельность, стал отказ ресурсоснабжающей организации произвести перерасчёт платы за потреблённую электроэнергию. Прибор учёта, по которому предъявляются показания, является неисправным.
Двум предпринимателям потребовалось разъяснение законодательства о мерах поддержки для субъектов малого бизнеса.
Всего принято шесть представителей предпринимательской деятельности.
По всем обращениям организованы проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Улан-Удэ у предпринимательницы незаконно взыскали декретные
Бизнес, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Бизнес, 15.06.2022
Женщина обратилась в прокуратуру
Стартует летняя чартерная программа
Взысканием долга занимались судебные приставы
В дело вмешалась прокуратура
Бизнес, 09.06.2022
В этом году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона
Бизнес, 09.06.2022
В конце 2021 года в Улан-Удэ открылся первый офис Альфа-Банка. Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев и региональный управляющий в г. Улан-Удэ Светлана Егорова в интервью с «Байкал-Daily» рассказали о планах сотрудничества и развития в Бурятии
Бизнес, 08.06.2022
Дорожные строители уничтожили деревья и допустили ряд нарушений
Бизнес, 08.06.2022
Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам
Бизнес, 07.06.2022
В столице края возведут завод железобетонных изделий крупнопанельного домостроения
Бизнес, 06.06.2022
Прокурорская проверка выявила нарушения
Бизнес, 03.06.2022
Выставка-ярмарка проходит 3 и 4 июня в Улан-Удэ
Бизнес, 03.06.2022
Здесь проходит «Baikal Travel Mart 2022»
Бизнес, 02.06.2022
Одним из направлений станет построение системы мер для соцподдержки семей, которые воспитывают детей
Бизнес, 02.06.2022
Товары нашли на стихийных рынках
Бизнес, 01.06.2022
Эксперты выяснили, что дети не любят разговаривать по телефону