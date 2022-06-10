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Гостехнадзор Бурятии незаконно проверял бизнесменов

Гостехнадзор Бурятии незаконно проверял бизнесменов
Бизнес,  Фото:pexels.com
В дело вмешалась прокуратура

Прокуратура республики проверила соблюдение законодательства о защите прав субъектов предпринимателей в деятельности Гостехнадзора Бурятии.

Выявлены факты проведения плановых проверок в отсутствие оснований, а также нарушения правил формирования и ведения единого реестра проверок.

- Правительством России в 2021 году установлен запрет на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства. Вопреки введённому мораторию Гостехнадзором в отношении шести предпринимателей проведены плановые проверки соблюдения обязательных требований при эксплуатации аттракционов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Кроме того, ведомством не обеспечено размещение результатов мероприятий по контролю в Едином реестре проверок.

Руководителю органа контроля внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении. По инициативе прокуратуры республики за проведение незаконных проверок государственный инженер-инспектор Гостехнадзора республики привлечён к административной ответственности за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований закона в виде предупреждения.
прокуратура

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