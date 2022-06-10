В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура республики проверила соблюдение законодательства о защите прав субъектов предпринимателей в деятельности Гостехнадзора Бурятии.
Выявлены факты проведения плановых проверок в отсутствие оснований, а также нарушения правил формирования и ведения единого реестра проверок.
- Правительством России в 2021 году установлен запрет на проведение плановых проверок субъектов малого предпринимательства. Вопреки введённому мораторию Гостехнадзором в отношении шести предпринимателей проведены плановые проверки соблюдения обязательных требований при эксплуатации аттракционов, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, ведомством не обеспечено размещение результатов мероприятий по контролю в Едином реестре проверок.
Руководителю органа контроля внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении. По инициативе прокуратуры республики за проведение незаконных проверок государственный инженер-инспектор Гостехнадзора республики привлечён к административной ответственности за несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований закона в виде предупреждения.
Гостехнадзор Бурятии незаконно проверял бизнесменов
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