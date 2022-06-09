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МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat

МегаФон обнулил мобильный трафик в TenChat
Бизнес,  Фото:pexels.com
В этом году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона

МегаФон одним из первых в России обнулил мобильный интернет-трафик для всех своих абонентов в TenChat – российской деловой социальной сети. Благодаря приложению клиенты МегаФона смогут общаться и находить новые бизнес-контакты.

С 9 июня МегаФон отменил тарификацию в сервисе для частных и корпоративных клиентов. Пользоваться приложением можно без подключения дополнительных опций даже при отрицательном балансе.

- В 2022 году TenChat стал одним из самых быстрорастущих мобильных приложений в сети МегаФона. В мае мобильный трафик в сервисе вырос более чем в 50 раз по сравнению с началом этого года. Мы хотим поддержать наших клиентов, которые ищут возможности для развития собственного бизнеса или новую работу, и автоматически обнуляем трафик на этот набирающий популярность сервис, – говорит Дмитрий Рудских, директор по продуктовому маркетингу МегаФона.

В социальной сети TenChat пользователи могут найти партнёров, работу, инвесторов, новые проекты, подрядчиков, потенциальных клиентов и следить за экспертным контентом.

- В TenChat уже более 1 миллиона пользователей, при этом около 40% нашей аудитории — абоненты МегаФона. Наше партнёрство особенно актуально в текущей ситуации, когда предприниматели и самозанятые — движущая сила экономики. Именно они составляют более половины пользователей TenChat. Благодаря обнулению трафика в нашей социальной сети от МегаФона можно решать свои деловые задачи, не беспокоясь о состоянии счёта, и в любое время находить новые проекты и возможности для бизнеса, – комментирует Семён Теняев, основатель социальной сети TenChat.

По данным МегаФона, наибольшая деловая активность в сервисе зафиксирована в Москве – на столицу России пришлось 18% от общего мобильного трафика в TenChat. В рейтинг регионов с наибольшим потреблением трафика в этом приложении также вошли Санкт-Петербург, Краснодар, Самара и Новосибирск.

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