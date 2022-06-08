В Бурятии выявили шесть сайтов по продаже алкоголя

Прокуратура требует ограничить доступ к сайтам



Прокуратура Кяхтинского района Бурятии в ходе мониторинга интернета выявила шесть сайтов, на которых размещена информация о круглосуточной продаже алкогольных напитков дистанционным способом.



Попасть на сайт могут все желающие, в том числе несовершеннолетние.



- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



По закону, продажа алкогольной продукции через интернет или дистанционным способом недопустима и является нарушение. За это предусмотрена административная ответственность.



Прокурор обратился в суд с заявлениями о признании размещённой на интернет-ресурсах информации запрещённой к распространению в Российской Федерации и включении сайтов в Единый реестр доменных имён, содержащих запрещённую информацию.



Исковые заявления находятся на рассмотрении.

