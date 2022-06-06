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В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей

В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Прокурорская проверка выявила нарушения

Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушение закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в деятельности застройщика, сообщает пресс-служба надзорного органа. 

Вопреки закону, при наличии у застройщика обязательств по договорам займа обществом для строительства объекта привлечены деньги дольщиков. Кроме того, в 2021 году застройщик в нарушение закона производил расчёты с подрядчиками не с одного, а с различных банковских счетов.

После прокурорского вмешательства было возбуждено административное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение порядка, установленного законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

Генерального директора общества оштрафовали на 20 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения представления прокурора района должностное лицо строительной компании привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура строительство

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