В Улан-Удэ застройщика оштрафовали на 20 тысяч рублей

Прокурорская проверка выявила нарушения
Прокуратура Советского района Улан-Удэ выявила нарушение закона об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в деятельности застройщика, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Вопреки закону, при наличии у застройщика обязательств по договорам займа обществом для строительства объекта привлечены деньги дольщиков. Кроме того, в 2021 году застройщик в нарушение закона производил расчёты с подрядчиками не с одного, а с различных банковских счетов.
После прокурорского вмешательства было возбуждено административное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение порядка, установленного законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».
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По результатам рассмотрения представления прокурора района должностное лицо строительной компании привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
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