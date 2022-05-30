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В Бурятии отметили День российского предпринимательства

В Бурятии отметили День российского предпринимательства
Бизнес,  Фото:пресс-служба минпромторга РБ
Празднование прошло в рамках российско-монгольского форума

В этом году День российского предпринимательства в Бурятии прошёл в рамках форума «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности». Представители бизнеса приняли участие в ярмарке-выставке «Я-предприниматель», выставке «Промышленный потенциал Бурятии», а также в B2B встречах, обучающих семинарах от федеральных экспертов и бизнес-тренеров. Лучших предпринимателей наградили правительственными и ведомственными наградами.

Организатором выставок выступил центр предпринимательства «Мой бизнес» при поддержке министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии.

Ярмарка была разделена на несколько тематических блоков. Предприниматели представили свою продукцию: сувениры, керамическую посуду и куклы в национальном стиле, изделия из дерева и кожи, украшения из натуральных материалов и камней, натуральную косметику, целебные сборы, обувь, текстильные и вязаные изделия. Также у участников форума была возможность продегустировать товары местных производителей: колбасные изделия, мягкие сыры, шокобуузы, повидло, безалкогольные напитки, торты и пирожные, молочную продукцию.

В промышленной выставке приняли участие предприятия, которые занимаются производством мебели, тротуарной плитки, счётчиков и приборов учёта, ёмкостей для жидкостей, системы противопожарной сигнализации, профнастила, фанеры, железобетонных изделий, уличных детских игровых и спортивных площадок.

- Во время открытия форума ярмарку и выставку посетили глава республики Бурятия Алексей Цыденов и делегация из Монголии. Представили нашу продукцию на форуме более 80 предпринимателей. Это клиенты центра «Мой бизнес», резиденты промышленного парка Бурятии и другие предприниматели, которые осуществляют деятельность на территории Бурятии. Предприниматели показали свою продукцию, расширили свой рынок сбыта и нашли новых партнёров, - рассказал врио министра промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Алексей Оловянников.

Также во время форума были отмечены лучшие предприниматели Бурятии. Их наградили правительственными и ведомственными наградами.

Медалью за заслуги перед республикой награждена Любовь Носкова – генеральный директор ООО «Заречное».
Звание «Почётный предприниматель» присуждено Амгалану Цынгееву.

- Лучших выбирают сами предприниматели и общественные организации в сфере малого и среднего бизнеса – это «Опора России», «Деловая Россия» и торгово-промышленная палата. Также свои предложения дают районы республики, - отметил Оловянников.

Благодарственные письма главы Бурятии, почётные грамоты и благодарности министерства промышленности, торговли и инвестиций Бурятии вручены 29 предпринимателям республики.

- Вот уже больше 30 лет я не изменяю своей профессии. Занимаюсь заготовкой, переработкой древесины и воспроизводством леса. Моя организация – одна из лучших в республике. Для того, чтобы достичь высот, нужно любить свою родину и своё дело. Думаю, это награда за верность своему делу, - рассказала генеральный директор ООО «Заречное» Любовь Носкова.

Сегодня в Бурятии работают около 32 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 14 тысяч самозанятых, в целом в отрасли заняты более 95 тысяч жителей республики. Для поддержки бизнеса реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
МойБизнес министерство промышленности Бурятия

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