В Бурятии разработали робота, который умеет общаться с людьми





В Бурятии создали робота-помощника, который умеет общаться с людьми. Робота представили главе Бурятии Алексею Цыденову на форуме «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности».Проморобота Andron с нуля создали Андрей Фролов с другом. Это не только инструмент для привлечения внимания, но и полноценный работник, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих код и многое другое.Робот запрограммирован для общения с людьми, он распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Поэтому может быть даже гидом для музеев.