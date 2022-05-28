В Бурятии разработали робота, который умеет общаться с людьми

Робот распознаёт лица и речь и может самостоятельно передвигаться
В Бурятии создали робота-помощника, который умеет общаться с людьми. Робота представили главе Бурятии Алексею Цыденову на форуме «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности».
Проморобота Andron с нуля создали Андрей Фролов с другом. Это не только инструмент для привлечения внимания, но и полноценный работник, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих код и многое другое.
Робот запрограммирован для общения с людьми, он распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Поэтому может быть даже гидом для музеев.
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