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В Бурятии разработали робота, который умеет общаться с людьми

В Бурятии разработали робота, который умеет общаться с людьми
Бизнес,  Фото:правительство РБ
Робот распознаёт лица и речь и может самостоятельно передвигаться

В Бурятии создали робота-помощника, который умеет общаться с людьми. Робота представили главе Бурятии Алексею Цыденову на форуме «Россия – Монголия. Партнёрство в новой реальности».

Проморобота Andron с нуля создали Андрей Фролов с другом. Это не только инструмент для привлечения внимания, но и полноценный работник, который может принять оплату, распечатать чек, выдать карточку лояльности, считать штрих код и многое другое.

Робот запрограммирован для общения с людьми, он распознаёт лица и речь, самостоятельно передвигается, избегая препятствия. Поэтому может быть даже гидом для музеев.

роботы

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