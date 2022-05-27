МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая может увеличить скорость мобильного интернета.Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.МегаФон одним из первых среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения, но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G может увеличить скорость интернета ещё до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов могут гораздо быстрее находить информацию для подготовки к экзаменам.- МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям, – отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к ЕГЭ, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объём трафика на самых популярных ресурсах в регионах Дальнего Востока превысил показатели сентября прошлого года почти в полтора раза, в апреле – на 109%, в мае эта тенденция сохраняется.Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный – этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Приморский край вошёл в топ-30 городов по России, на Дальнем Востоке он занял первое место. На втором Забайкалье, далее идут Иркутская область, Якутия и Хабаровский край, Бурятия, Амурская область. Замыкает рейтинг – Чукотка и Магадан.Чаще всего ученики Дальнего Востока повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 91% случаев, значительно менее популярны планшеты, USB-модемы и роутеры, на них приходится 4 и 2% трафика соответственно.