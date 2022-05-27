 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Этим абонентам будет автоматически подключена новая опция

МегаФон увеличит скорость интернета для школьников и студентов по всей России с 26 мая – в день начала ЕГЭ. Абоненты смогут бесплатно воспользоваться новой опцией pre-5G, которая может увеличить скорость мобильного интернета.

Школьники и студенты уже пользуются услугами МегаФона на специальных условиях. На ближайший месяц этим абонентам будет автоматически подключена новая опция pre-5G.

МегаФон одним из первых среди российских телеком-операторов предложил новую модель формирования тарифов. Абоненты могут выбирать тариф, исходя не только из его наполнения, но и скорости мобильного интернета. Средняя скорость загрузки в сети МегаФона более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента, подтверждают исследования компании Ookla по результатам замеров скорости российскими пользователями в приложении Speedtest. Опция pre-5G может увеличить скорость интернета ещё до 50%. С новой опцией учащиеся школ и вузов могут гораздо быстрее находить информацию для подготовки к экзаменам.

- МегаФон предлагает абонентам самый быстрый мобильный интернет в России, сохраняя лидерство вот уже на протяжении пяти лет. Уникальный частотный диапазон и грамотное управление трафиком позволяют нам дополнительно ускорить интернет для тех, кому это действительно необходимо. В мае-июне школьники и студенты усиленно готовятся к ЕГЭ и летним сессиям в вузах, и мы рады поддержать их в этот сложный и ответственный период, предоставив доступ к самым современным технологиям, – отмечает Павел Тулубьев, коммерческий директор МегаФона.

В конце учебного года пользователи гораздо активнее интересуются образовательными сайтами, в том числе и предназначенными для подготовки к ЕГЭ, показывает анализ больших данных МегаФона. Так, в марте 2022 года, когда стартовала досрочная волна ЕГЭ, объём трафика на самых популярных ресурсах в регионах Дальнего Востока превысил показатели сентября прошлого года почти в полтора раза, в апреле – на 109%, в мае эта тенденция сохраняется.

Топ регионов, где учащиеся активнее всего посещают образовательные сайты, ожидаемо возглавили Москва и Московская область. На втором месте уверенно держится Дагестан. В республике не везде есть проводной интернет, и его успешно заменяет мобильный – этим объясняется высокая позиция в рейтинге. Приморский край вошёл в топ-30 городов по России, на Дальнем Востоке он занял первое место. На втором Забайкалье, далее идут Иркутская область, Якутия и Хабаровский край, Бурятия, Амурская область. Замыкает рейтинг – Чукотка и Магадан.

Чаще всего ученики Дальнего Востока повторяют школьную программу и проходят пробные тесты при помощи смартфонов – в 91% случаев, значительно менее популярны планшеты, USB-модемы и роутеры, на них приходится 4 и 2% трафика соответственно.

На правах рекламы
МегаФон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
МегаФон ускорит интернет для школьников и студентов на время подготовки к экзаменам
Бизнес, 27.05.2022
Этим абонентам будет автоматически подключена новая опция
В Бурятии жильцам незаконно повысили тариф на содержание дома
В Бурятии жильцам незаконно повысили тариф на содержание дома
Бизнес, 26.05.2022
Госстройжилнадзор обязал управляющую организацию прекратить начисления платы в самовольно установленном размере, а также произвести перерасчёт
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
В Бурятии сельхозучастки зарастают травой
Бизнес, 23.05.2022
Пользователям земель грозит административная ответственность
В Улан-Удэ внимание антимонопольщиков привлекла полуголая Ева
В Улан-Удэ внимание антимонопольщиков привлекла полуголая Ева
Бизнес, 23.05.2022
Бурятское УФАС проверяет рекламу «Искушения вкуса»
12% улан-удэнцев совсем ничего не вдохновляет на работе
12% улан-удэнцев совсем ничего не вдохновляет на работе
Бизнес, 23.05.2022
Жителей столицы Бурятии в работе всё чаще вдохновляет исключительно зарплата
Улан-удэнка отсудила 1,5 млн за неудавшуюся поездку в Доминикану
Улан-удэнка отсудила 1,5 млн за неудавшуюся поездку в Доминикану
Бизнес, 19.05.2022
Турагентство добровольно отказывалось возвращать деньги
В Улан-Удэ заходит «Россия»
В Улан-Удэ заходит «Россия»
Бизнес, 19.05.2022
Авиакомпания будет осуществлять рейсы в Красноярск
Число авиарейсов из Улан-Удэ на Ольхон увеличится
Число авиарейсов из Улан-Удэ на Ольхон увеличится
Бизнес, 19.05.2022
Рейс на Ольхон стал популярным среди жителей Бурятии
Жительница Бурятии отсудила 166 тысяч за вибромассажную накидку
Жительница Бурятии отсудила 166 тысяч за вибромассажную накидку
Бизнес, 19.05.2022
Хитрые продавцы чудо-накидки ввели покупательницу в заблуждение
В Улан-Удэ открыли продажу льготных билетов в Москву
В Улан-Удэ открыли продажу льготных билетов в Москву
Бизнес, 18.05.2022
Количество мест по субсидированным тарифам ограничено на каждом рейсе
МегаФон запустил новый сервис для предпринимателей
МегаФон запустил новый сервис для предпринимателей
Бизнес, 17.05.2022
Он может помочь сэкономить малому и среднему бизнесу
Мэр Улан-Удэ: «В центре города появится ещё одна точка притяжения»
Мэр Улан-Удэ: «В центре города появится ещё одна точка притяжения»
Бизнес, 17.05.2022
На набережной Уды построят гостевые дома и детские площадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^