В Бурятии жильцам незаконно повысили тариф на содержание дома

Госстройжилнадзор обязал управляющую организацию прекратить начисления платы в самовольно установленном размере, а также произвести перерасчёт



Внеплановая проверка в отношении управляющей организации в Гусиноозерске выявила, что тариф на содержание общего имущества повысили неправомерно.



- Госстройжилнадзор принял решение обязать управляющую организацию прекратить начисление платы в самовольно установленном размере, а также произвести перерасчет для собственников, - сообщает пресс-служба ведомства.



Для жителей дома по ул. Пушкина в Гусиноозёрске был утвержден тариф на содержание общего имущества в 18 рублей за квадратный метр. Ежегодно в соответствии с заключенным договором управления эта плата может индексироваться без проведения общего собрания собственников. Вопрос о повышении тарифа поднимался управляющей компанией на общем собрании в декабре 2021 года, но кворум был недостаточным, и решение осталось непринятым.



Тогда управляющая организация обратилась в администрацию за разъяснениями об экономически обоснованном тарифе. У органов местного самоуправления имелось постановление об утверждении тарифа в тех домах, где способ управления не выбран и решение об установлении платы не принято. Этот тариф составляет 20 рублей 80 копеек, что больше индексированной платы.



Сославшись на постановление администрации, «управляшка» в одностороннем порядке повысила плату для жителей многоквартирного дома. Однако такие действия в отношении собственников с выбранным способом управления домом, которые не дали своё согласие на такое повышение платы, незаконно.



Увеличение размера платы по решению органа местного самоуправления не предусмотрено ни договором управления, ни действующим законодательством, изменение размера платы возможно только утвержденным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме



Госстройжилнадзор принял решение обязать управляющую организацию прекратить начисления платы в самовольно установленном размере, а также произвести перерасчет для собственников. Это решение может быть оспорено, однако позиция Верховного суда РФ в этом вопросе защищает права собственников.



- Отношения между управляющей организацией и собственниками определены договором: индексация тарифа возможна в пределах, установленных законодательством. Суммы свыше должны обсуждаться на собрании и подтверждаться сметой и иными документами. Нарушение прав собственников в этом вопросе недопустимо, - прокомментировал ситуацию заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.

