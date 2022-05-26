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Российско-монгольский форум предоставит новые возможности предпринимателям Бурятии

Российско-монгольский форум предоставит новые возможности предпринимателям Бурятии
Бизнес,  Фото:pixabay.com
Его работу можно отслеживать в онлайн-режиме

27 и 28 мая Бурятия примет международный форум «Россия-Монголия. Партнёрство в новой реальности». В рамках международного российско-монгольского форума встретятся представители бизнес-сообществ из разных регионов России и Монголии.

Российско-монгольский форум – это:
- яркие выступления топ спикеров и экспертов в сфере внешнеторговых отношений;
- ярмарка-выставка промышленного потенциала Бурятии, регионов России и Монголии;
- встречи и переговоры в формате B2B;
- мастер-классы, розыгрыши.

- Форум для нашего и для монгольского бизнеса. Главное, чтоб наши предприниматели нашли новые возможности для своего бизнеса. Чтоб у людей была работа и зарплата. В новых условиях - новые возможности! – сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ.

Работу форума можно отслеживать в онлайн-режиме в официальном телеграм-канале https://t.me/rusmngonline .

Как сообщалось ранее, глава Бурятии Алексей Цыденов выразил уверенность, что форум станет «постоянной и эффективной площадкой выстраивания взаимодействия между российским и монгольским бизнесом».
правительство РБ Бурятия Монголия форум предприниматели

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