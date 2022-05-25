В Улан-Удэ бизнесмен «забыл» о двух вагонах с луком



Тем самым предприниматель нарушил законодательство о фитосанитарном надзоре. Учитывая то, что предприятие ранее не привлекалось к ответственности за подобные нарушения, на этот раз ему было только объявлено предостережение.





Коммерсант «забыл» про два вагона с луком, прибывшие в Улан-Удэ, и не известил об этом надзорный орган – Россельхознадзор.- В конце апреля в столицу Бурятии из Казахстана поступили два вагона лука репчатого и сеянец общим весом 136 тонн. При этом фирма-получатель своевременно не известила надзорный орган о поступлении подкарантинной продукции в течение установленного срока, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области.