В Бурятии директор управляющей компании получил предупреждение

За регулярное нарушение управляющая компания может и лишиться лицензии



Директор управляющей организации получил предупреждение за несвоевременный ответ на запрос соцзащиты, сообщили в Госстройжилнадзоре Бурятии.



- В нарушение действующего законодательства управляющая организация не разместила в установленный законом срок сведения о задолженности собственника в ГИС ЖКХ по запросу органов соцзащиты. Генеральному директору судом было назначено наказание в виде предупреждения, - сообщили в пресс-службе Госстройжилнадзора.



Органы социальной защиты населения в 2022 году самостоятельно получают информацию из системы ГИС ЖКХ для принятия решения о назначении гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Не позднее пяти дней с получения запроса от органов социальной защиты управляющие организации обязаны разместить информацию о непогашенной задолженности, подтверждённой вступившим в силу судебным актом, в ГИС ЖКХ.



- Специалисты и руководители управляющих организаций должны понимать, что вопрос предоставления мер социальной поддержки сейчас напрямую зависит от их добросовестной работы. Получателям субсидий должны вовремя перечислять выплаты, для этого следует соблюдать установленные сроки и своевременно отвечать на запросы органов социальной защиты. За такие нарушения, если они будут регулярными, можно лишиться лицензии на управление домами, - отметил заместитель председателя правительства Евгений Луковников.





